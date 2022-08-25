Lübnan Türkiye'den üçüncü insani yardım gemisini karşılamaya hazır - Son Dakika
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Lübnan Türkiye'den üçüncü insani yardım gemisini karşılamaya hazır

25.08.2022 15:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Türkiye'den Lübnan'a gönderilen üçüncü insani yardım gemisini karşılamak için geldiği Beyrut'ta Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ile görüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Türkiye'den Lübnan'a gönderilen üçüncü insani yardım gemisini karşılamak için geldiği Beyrut'ta Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ile görüştü.

Sezer, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve beraberindeki AFAD heyetiyle Lübnan'daki temasları kapsamında ilk olarak İçişleri Bakanlığına geldi.

Mevlevi ve Sezer, burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Sezer, Mevlevi'ye bir plaket takdim etti.

Lübnanlı Bakan ile görüşmesinden sonra AA muhabirine konuşan AFAD Başkanı Sezer, "Lübnan'da özellikle liman patlamasından sonra yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok insan zor durumda kaldı. Lübnan, insani yardıma muhtaç durumda. Biz de AFAD kanalıyla bugüne kadar üç gemi yardımı yaptık. Bunlardan bir tanesini sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla yaptık. Diğer ikisini de AFAD yönlendirmesiyle gerçekleştirdik. Bugün 3'üncü gemimiz geliyor." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım gemisi resmi törenle karşılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını Lübnanlılara iletmek üzere ülkeye geldiklerini belirten Sezer, "Hem gemiyi karşılayacağız hem de oradaki yardımların yerine ulaşması noktasında organizasyonu gözlemleyeceğiz." dedi.

AFAD ve Türkiye'deki ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile Lübnan'a gelen üçüncü insani yardım gemisi, Trablusşam Limanı'nda resmi törenle karşılanacak.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götürecek 23 tırı taşıyan gemi, dün Mersin'den törenle uğurlanmıştı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Lübnan, Beyrut, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Türkiye'den üçüncü insani yardım gemisini karşılamaya hazır - Son Dakika

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