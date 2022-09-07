AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Mersin, Gülnar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AFAD'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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