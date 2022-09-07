AFAD'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AFAD'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

07.09.2022 22:42
AFAD'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınından etkilenen 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve tedbir amacıyla 110 konutun tahliye edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınından etkilenen 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve tedbir amacıyla 110 konutun tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor. 460 kişilik barınma tesisi planlanmıştır. 400 kişilik sıcak yemek bölgeye sevk edilmiştir." bilgisi verildi.

Çalışmalara 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 712 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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Mersin'deki yangın havadan görüntülendi Mersin'deki yangın havadan görüntülendi
Kaynak: AA

Mersin, Gülnar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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