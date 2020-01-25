Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.