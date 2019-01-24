Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldiğini...
1 saat önce
IHAAW174557-ASA/24-01-2019- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
IHAAW174557-ASA/24-01-2019
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), Akdeniz
'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yunanistan
'ın Girit Adası yakınlarında meydana gelen deprem başta Muğla
'nın Marmaris
ilçesi olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. 24.01.2019 17: 45: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
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