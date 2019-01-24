Son Dakika Haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldiğini...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldiğini...

1 saat önce

IHAAW174557-ASA/24-01-2019- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldiğini..., System.String[]
IHAAW174557-ASA/24-01-2019

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında meydana gelen deprem başta Muğla'nın Marmaris ilçesi olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. 24.01.2019 17: 45: 57 TSI
NNNN - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Akdeniz, AFAD, 3. Sayfa
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