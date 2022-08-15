AFAD: "Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir" - Son Dakika
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AFAD: "Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir"

15.08.2022 18:53
AFAD: "Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da yaşanan sel sonrası bir caminin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya ilçesinde camları kırılan bir okulda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da yaşanan sel sonrası bir caminin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya ilçesinde camları kırılan bir okulda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Ankara'da yaşanan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi çökerken, Çankaya ilçesinde camları kırılan lisede bulun 4 öğrenci yaralandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde Ulu Cami'nin minaresi çökmüş, AFAD ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD: "Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir" - Son Dakika
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