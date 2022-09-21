Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Trenleri" yarın Ankara'dan yola çıkacak - Son Dakika
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Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Trenleri" yarın Ankara'dan yola çıkacak

21.09.2022 20:12
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Trenleri" yarın Ankara'dan yola çıkacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 30 ilden 22 sivil toplum kuruluşunun katkısıyla hazırlanan 8. ve 9. "İyilik Trenleri", yarın Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlanacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 30 ilden 22 sivil toplum kuruluşunun katkısıyla hazırlanan 8. ve 9. "İyilik Trenleri", yarın Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlanacak.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, sel afetlerinin 33 milyondan fazla kişiyi etkilediği Pakistan için kurduğu insani yardım köprüsünden destek göndermeyi sürdürüyor. Yardım çalışmaları, 50 bin çadır ve 500 bin hijyen malzemesi hedefiyle AFAD koordinasyonunda yürütülüyor.

Bu kapsamda, AFAD koordinasyonunda 30 ilden 22 sivil toplum kuruluşunun katkısıyla hazırlanan 8. ve 9. "İyilik Trenleri", yarın saat 10.00'da Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlanacak. Trenler, toplam 1040 ton ağırlığındaki 57 bin 266 kolide, gıda ve hijyen malzemesi götürecek.

Yardımlara birçok ilden destek veriliyor

Trenler, toplam 47 vagon ile Pakistanlı afetzedelerin insani ihtiyaçlarını karşılayacak. Vagonlardaki 997,2 ton ağırlığındaki 50 bin 126 gıda kolisi, 42,7 ton ağırlığındaki 7 bin 140 hijyen kolisi, 203,8 ton un ve 10 ton makarna bölgeye ulaştırılacak.

İyilik trenlerinin hareket ettiği bölgelere göre illerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve STK'ler, yardımların hazırlanmasına büyük katkı veriyor.

Ankara hareketli trenler için yardım hazırlayan valilik, kaymakamlık ve belediyelerden oluşan iller arasında, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Rize, Konya, Muğla, Denizli, Aydın, Uşak, Afyon, Sivas, İzmir ve Manisa yer alıyor.

YORUMLAR
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AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı Pakistan'a giden 'İyilik Treni' uğurlandı Pakistan'a giden 'İyilik Treni' uğurlandı
Kaynak: AA

Pakistan, İyilik, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Trenleri' yarın Ankara'dan yola çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Trenleri" yarın Ankara'dan yola çıkacak - Son Dakika
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