Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı - Son Dakika
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Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı

30.08.2022 12:00
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a "İyilik Treni"yle gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a "İyilik Treni"yle gönderildi.

Beslenme, giyinme ve sağlık malzemesi taşıyan, Pakistan'a gönderilen ilk "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve STK temsilcileri katıldı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Pakistan halkının, sel felaketi nedeniyle zor anlar yaşadığını, ülkede binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini ve milyonlarca kişinin ise mağdur olduğunu söyledi.

Sel felaketinin artan maliyeti nedeniyle Türkiye'nin yardım gönderme kararını aldığını bildiren Sezer, Pakistan ile gönül köprüsü kurulduğunu, hava ve demir yoluyla yardım gönderdiklerini anlattı.

AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Pakistan'da olduğunu ve 10 bin çadırı bölgeye ulaştırmayı hedeflediklerini açıklayan Sezer, "Burada 3 bin çadır, gıda ve insani yardım malzemeleri var. Bugün itibarıyla göndereceğimiz 3 bin çadır ile hava yoluyla gönderdiğimiz ve yerelden temin ettiğimiz çadırlarla beraber 5 bin 200 çadırı Pakistan'a ulaştırmış olacağız." bilgisini verdi.

Dualarla uğurlandı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da sel felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan ve yerlerinden olan Pakistanlıların acılarını yüreklerinde hissettiklerini vurguladı.

Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan yardım malzemelerinin selde mağdur olanların yaralarını saracağını belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise insani yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye ve Pakistan ilişkisinin sadece devletler arasında olmadığını, aynı zamanda halklar arasında da olduğunu dile getiren Gazi, "Türkiye, her zaman bizim yardımımıza koşan ilk ülke olmuştur." ifadesini kullandı.

Duaların ardından İyilik Treni, Pakistan'a uğurlandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Pakistan, İyilik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' törenle uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı - Son Dakika
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