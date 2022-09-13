Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Ankara'dan hareket eden birinci "İyilik Treni", sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştı.
AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta gönderilen birinci "İyilik Treni" ile bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemeleriyle Pakistan'ın yaralarının sarıldığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci 'İyilik Treni' Pakistan'a ulaştı - Son Dakika