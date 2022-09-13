Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Ankara 'dan hareket eden birinci " İyilik Treni", sel felaketinin yaşandığı Pakistan 'a ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci 'İyilik Treni' Pakistan'a ulaştı - Son Dakika

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