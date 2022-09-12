Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin barınmaları için çadır kurulumlarına devam ediyor.
Sindh eyaletinin Mirpurhas bölgesinde selzedeler için 20 çadır kuran AFAD, bugüne kadar 4 binden fazla çadır dağıttı.
AFAD ayrıca Mirpurhas'ta ihtiyaç sahiplerine 50 gıda kolisi yardımında bulundu.
AFAD, Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde 100 binin üzerinde çadır kurmayı planlıyor.
Son Dakika › Güncel › AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor - Son Dakika