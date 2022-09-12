Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Pakistan 'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin barınmaları için çadır kurulumlarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Pakistan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor - Son Dakika

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