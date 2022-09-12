AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor - Son Dakika
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AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor

12.09.2022 19:26
AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin barınmaları için çadır kurulumlarına devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin barınmaları için çadır kurulumlarına devam ediyor.

Sindh eyaletinin Mirpurhas bölgesinde selzedeler için 20 çadır kuran AFAD, bugüne kadar 4 binden fazla çadır dağıttı.

AFAD ayrıca Mirpurhas'ta ihtiyaç sahiplerine 50 gıda kolisi yardımında bulundu.

AFAD, Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde 100 binin üzerinde çadır kurmayı planlıyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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