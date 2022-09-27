AFAD'dan Pakistan'a 26 bin çadır, 400 binden fazla gıda ve hijyen kolisi desteği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'daki selzedeler için bugüne kadar 26 bin çadır ve 400 binin üzerinde gıda ve hijyen kolisi dağıttı.

Pakistan'daki sel felaketiyle ilgili son durumu görüşmek için başkent İslamabad'a gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansında (NDMA) yetkililerle görüştü.

Toplantıya Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, NDMA Başkanı Korgeneral Aktar Navaz Satti ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.

AFAD Başkanı Sezer, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketindeki son duruma ilişkin Pakistanlı yetkililerden bilgi aldıklarını ifade ederek yeni ihtiyaçlara göre yardım kampanyalarını yönlendirmek için İslamabad'a geldiklerini dile getirdi.

Sezer, Türkiye'den Pakistan'a 14 uçak yardımın geldiğini ve yarın 13'üncü iyilik treninin yola çıkacağını belirterek suyun yer yer çekilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

AFAD olarak Pakistan'da yaklaşık 30 kişilik bir ekiplerinin olduğunu aktaran Sezer, "Pakistan'da 26 bin çadıra ulaştık, 400 binin üzerinde gıda ve hijyen kolisi dağıttık." dedi.

"Türkiye'nin büyük desteği"

NDMA Başkanı Korgeneral Satti, Türkiye ve Pakistan'ın eşsiz ve özel bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayarak Ankara'nın 2005 depremi ve 2010 selinde daima İslamabad'ı büyük bir şekilde desteklediğini anımsattı.

Satti, yaşanan bu afette de yine Türkiye'nin gerçek bir kardeşin bir diğer kardeşini destekler gibi Pakistan'ı desteklediğini ifade ederek Ankara'nın hava köprüsü oluşturduğunu ve trenlerle kendilerine yardım gönderdiğini söyledi.

Türkiye'nin Pakistan'a yardımını "büyük bir destek" olarak nitelendiren Satti, "Türkiye'den bu zor zamanda Pakistan'a gelen destek ve dayanışmaya büyük değer veriyoruz." dedi.