AFAD, kurduğu çadırlarla Pakistanlı selzedelere gölge oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan'da kurduğu çadırlarla afetten etkilenen ve sıcak havadan muzdarip halka gölge oldu.

Sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada aktif rol alan AFAD, ülkenin çeşitli şehirlerinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Sindh eyaletine bağlı Sehvan şehrinde çadır kuran AFAD, sıcak havadan muzdarip selzedelere gölge oldu.

AA ekibi, başkent İslamabad'a 1180 kilometre uzaklıktaki Sehvan şehrinin Lal Bağ bölgesinde AFAD'ın çadır kurulum çalışmalarını yerinde inceledi, kamp sakinleriyle görüştü.

Çöl sıcağı etkisi

Karaçi'den 5 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan, AFAD'ın çalışma yaptığı Sehvan şehrindeki kamp alanı, kum ve sıcak havanın etkisiyle adeta bir çölü andırıyor.

Bölgede irili ufaklı yüzlerce çadır bulunuyor.

Kamp alanında biraz yürüyünce, ellerinde yelpazelerle serinlemeye çalışanlar, kumlarda oynayan çocuklar ve başlarının üzerindeki kaplarla çadırlarına su taşıyan kadınlar göze çarpıyor.

Sıcak havadan bitap düşen yaşlılar ve yeterli beslenemediği anlaşılan bebekler de dikkati çekiyor.

10 günlük bebek

Bölgedeki bir çadırda kalan 12-13 kişi küçük bir alanda yaşamaya çalışıyor. Bu kişiler arasında 10 günlük bir bebek ve annesi de bulunuyor.

Yeni doğum yapan anne Zübeyde İsmail, Savera ismini verdiği 10 günlük bebeğini yelpaze ile serinletmeye çalışıyor.

AFAD'dan yeni doğan bebeğin ailesine çadır

AA ekibinin ailenin durumunu AFAD yetkililerine iletmesi sonrası AFAD, söz konusu aileye çadır yardımında bulundu.

Bölgedeki Pakistanlı yetkililer ve ihtiyaç sahibi aile, AFAD'ın çadır desteği sebebiyle memnuniyetini ifade ederken, bebeğin babası Ali İsmail, Türkiye'ye ve AFAD yetkililerine teşekkür etti.

Hemen her şeye ihtiyaç duyuluyor

Binlerce kişinin yaşadığı kampta, kamp sakinlerinin de dediği gibi hemen her şeye ihtiyaç duyuluyor.

Gıda, temiz su, tuvalet ve banyo, sağlık tesisi ve elektrik bunların başında geliyor.

Kampta yaşayan Hüsna da yemek problemine işaret ederek, temiz su için 2 kilometre yol katettiklerini ifade etti.

Kamp sakinlerinden Maşuk Ali ise 15-20 gündür kampta yaşadıklarını, çocuk ve yaşlılarda çeşitli hastalıkların baş gösterdiğini aktardı.

"Geçiş döneminin atlatılması" vurgusu

Kahramanmaraş İl AFAD Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyetler yürüttüklerine işaret ederek, Pakistan'daki sel felaketinin ilk gününden bu yana ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Coşkun, halkın selden ciddi şekilde etkilendiğine işaret ederek, "Çadır ve gıda yardımı ile bu geçiş döneminin atlatılması için Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Türk halkına teşekkür

Kamptan sorumlu Pakistan Hava Kuvvetlerinden Yarbay Vakkas Zahid, kampta 600'ün üzerinde çadır olduğunu belirterek, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve su seviyesi düştüğünde halkın farklı yerlere götürüleceğini ifade etti.

AFAD'ın kendilerine çadır, gıda ve gerekli yardım malzemelerini sağladığına işaret eden Vakkas, "Bu zor zamanda Türkiye bizi yalnız bırakmadı. Türkiye'ye ve Türk halkına çok müteşekkiriz." dedi.