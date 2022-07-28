AFAD ve Katar Kızılay Suriye'de 1000 konutluk yerleşim köyü inşa edecek - Son Dakika
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AFAD ve Katar Kızılay Suriye'de 1000 konutluk yerleşim köyü inşa edecek

28.07.2022 15:52
AFAD ve Katar Kızılay Suriye'de 1000 konutluk yerleşim köyü inşa edecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin kuzeyinde yerlerinden edilen ailelere 1000 konutluk yerleşim köyü inşa edilmesi için Katar Kızılay ile bir anlaşma imzaladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin kuzeyinde yerlerinden edilen ailelere 1000 konutluk yerleşim köyü inşa edilmesi için Katar Kızılay ile bir anlaşma imzaladı.

Katar'da resmi temaslarda bulunan AFAD heyeti, başkent Doha'da Katar Kızılay, Katar Hayır İşleri Düzenleme Kurumu ve Katar Hayır Derneği yetkilileri ile iş birliği olanaklarını görüştü.

AFAD ile Katar Kızılay, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde yerlerinden edilmiş Suriyeliler için yerleşim köyü inşa edilmesi projesine yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Yaklaşık 3,5 milyon dolar değerindeki yerleşim projesinin protokolü, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Katar Kızılay Genel Sekreteri Ali bin Hasan el-Hamadi tarafından imzalandı.

AFAD ve Katar Kızılay koordinesinde Fırat Kalkanı bölgesinde inşa edilecek yerleşim köyü, her biri 50 metrekare olacak şekilde 1000 adet konuttan oluşacak.

Yerleşim köyünde aynı zamanda ilkokulun yanı sıra sağlık ocağı, mescit ve dükkanlar da bulunacak.

AFAD Başkanı Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle yerlerinden edilmiş çadırlarda yaşayan Suriyelilerin hayat şartlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye ile Katar arasında Suriye'de insani çalışmalar alanında büyük iş birliği olduğuna dikkati çeken Sezer, Suriyeli sığınmacılara yardım alanında da Katar'ın ciddi bir rol üstlendiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD ve Katar Kızılay Suriye'de 1000 konutluk yerleşim köyü inşa edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD ve Katar Kızılay Suriye'de 1000 konutluk yerleşim köyü inşa edecek - Son Dakika
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