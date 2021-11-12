Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın...
12.11.2021 12:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 'Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın... - Son Dakika
Son Dakika 12:31 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 10:47 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı