AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı - Son Dakika
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AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı

03.09.2022 22:58
AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı yapıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Artvin, Rize, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı - Son Dakika
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