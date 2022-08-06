AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

06.08.2022 21:26
AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.


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Kaynak: DHA

Isparta, Denizli, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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