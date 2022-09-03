AFAD'dan Kastamonu ve Bartın'da etkili olan yağışlara ilişkin açıklama - Son Dakika
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AFAD'dan Kastamonu ve Bartın'da etkili olan yağışlara ilişkin açıklama

03.09.2022 23:03
AFAD'dan Kastamonu ve Bartın'da etkili olan yağışlara ilişkin açıklama

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak ile ilgili açıklama yapıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak ile ilgili açıklama yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün Kastamonu ve Bartın'da meydana gelen yağışlar nedeniyle bazı bölgelerdeki ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; AFAD, belediye ve il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Kastamonu, Bartın, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan Kastamonu ve Bartın'da etkili olan yağışlara ilişkin açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan Kastamonu ve Bartın'da etkili olan yağışlara ilişkin açıklama - Son Dakika
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