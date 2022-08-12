AFAD'dan Van Gölü'nde dalış tatbikatı - Son Dakika
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AFAD'dan Van Gölü'nde dalış tatbikatı

12.08.2022 14:48
AFAD'dan Van Gölü'nde dalış tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Suda Arama Kurtarma Tematik Kamp Programı" çerçevesinde Van Gölü'nde dalış tatbikat yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Suda Arama Kurtarma Tematik Kamp Programı" çerçevesinde Van Gölü'nde dalış tatbikat yapıldı.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Kızılay Kampı'nda 14 Ağustos'a kadar devam edecek programa 18 ilden 51 dalgıç katıldı. Program çerçevesinde botlarla Van Gölü'ndeki Akdamar Adası kıyılarına giden dalgıçlar, burada su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği bir botun battığı ihbarını alan ekipler, burada boğulanlara ulaşmaya çalıştı. Yine senaryo gereği bir kişi yaralı kurtarılırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Konuya ilişkin konuşan AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, programın Van'da düzenlemesinin nedeninin yüksek irtifa olduğunu belirtti. Ülke genelinde özelikle yaz aylarında boğulma vakaların yaşandığını ifade eden İl Müdürü Körpeş, "Dolayısıyla bizler de dalgıç ekiplerimizle hem bölgemizde hem de diğer il müdürlükleri bölgelerinde su altı ekipleriyle birlikte bu faaliyetleri yürütüyoruz. Sıfır rakımdaki dalışta irtifa dalışları farklılıklar arz ediyor. O yüzden irtifa akarsuları ve göllerinde dalış tecrübesini de ilimizde düzenlediğimiz bu kamp vasıtasıyla arkadaşlarımız hem bilgilerini güncelliyorlar hem de bu konuda tecrübe ediniyorlar" dedi.

"AFAD artık her yerde"

AFAD Bingöl İl Müdürü Kerem Oruk ise AFAD'ın sadece deprem sonrası enkaza müdahale etmediğini, her türlü olayda görev aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz sahada çalışırken bazen kopukluklar olabiliyor. Ancak bu tür eğitim kamplarıyla kimse kimsenin alanına girmeden var gücüyle en verimli şekilde çalışması için bu eğitim programları düzenlenmektedir. Her yıl çeşitli bölgelerde yapılır. Van olmasındaki en büyük sebep, ülkemiz sadece deniz ülkesi değil, çok büyük gölleri olan ve akarsuları olan bir yer. Van potansiyeli olan bir il ve bu yüzden tercih edildi" şeklinde konuştu. - VAN

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Van Gölü'nde su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı yapıldı Van Gölü'nde su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı yapıldı Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor
Kaynak: İHA

Van Gölü, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AFAD'dan Van Gölü'nde dalış tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan Van Gölü'nde dalış tatbikatı - Son Dakika
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