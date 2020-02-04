Son Dakika › Güncel › Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde... - Son Dakika
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde...
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - MANİSA
Son Dakika Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak