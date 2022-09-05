AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası - Son Dakika
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AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası

05.09.2022 18:12
AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Pakistan'ın yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı belirtildi.

On milyonlarca insanın etkilendiği, 1,1 milyon evin hasar gördüğü sel felaketinde binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, bu zor günlerde Pakistan'a destek olabilmek için AFAD tarafından yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Pakistan'a insani yardım göndermeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryollarının trenleriyle gerçekleştirilen 'İyilik Treni Seferleri' ve Milli Savunma Bakanlığının nakliye uçakları ile kurulan 'Hava Köprüsü' ile dost ve kardeş Pakistan'a yardım malzemesi sevk edilmeye devam ediliyor. Yapılan yardımlara nakdi olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, 'PAKİSTAN' yazıp '1866'ya SMS göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda bağış da yapabilir."

Banka hesapları üzerinden bağışta bulunmak isteyenler, detaylı bilgi ve hesap numaralarına "https://www.afad.gov.tr/pakistanyardimkampanyasi" sitesinden ulaşabiliyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, Banka, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası - Son Dakika

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