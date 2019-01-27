Son Dakika Haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (Afad) Yapılan Açıklamada, Amasya'da Bir Maden...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (Afad) Yapılan Açıklamada, Amasya'da Bir Maden...

1 saat önce

IHAAW193114-GEN/27-01-2019- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Amasya'da bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (Afad) Yapılan Açıklamada, Amasya'da Bir Maden..., System.String[]
IHAAW193114-GEN/27-01-2019

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Amasya'da bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. 27.01.2019 19: 31: 14 TSI
NNNN - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:37 Kaynak: İHA

Maden İş, AFAD, Amasya, Güncel
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