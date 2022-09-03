Ordu'da deprem bilinci eğitim tırında öğretilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Ordu'da eğitim verecek.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları bireylere anlatmak ve afet bilincini geliştirmek üzere Türkiye'yi dolaşan AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nın, 5-13 Eylül tarihlerinde kente geleceği belirtildi.

Tırda, deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitimlerin verileceği de vurgulanan açıklamada, "AFAD Deprem Simülasyon Tırı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda 5-6 Eylül'de Ünye ilçemizin Cumhuriyet Meydanı'nda, 7-8 Eylül'de Fatsa ilçemizin Hükümet Konağı önünde, 9-13 Eylül tarihleri arasında Altınordu ilçemizin Tayfun Gürsoy Parkı'nda halkımızın ziyaretine açık tutulacak ve deprem konusunda teorik ve pratik eğitimler verilecek." ifadeleri kullanıldı.