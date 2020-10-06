Afet yönetimi uzmanından "Türkiye Afet Müdahale Planı yenilensin" önerisi - Son Dakika

Afet yönetimi uzmanından "Türkiye Afet Müdahale Planı yenilensin" önerisi

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Bülent Özmen, olası büyük afette herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) yeni değişiklikler ve gelişmeler kapsamında acil olarak yenilenmesinde çok büyük yarar...

Afet yönetimi uzmanından

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Bülent Özmen, olası büyük afette herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) yeni değişiklikler ve gelişmeler kapsamında acil olarak yenilenmesinde çok büyük yarar olduğunu söyledi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez tarafından yapılan bir çalışma kapsamında TAMP'ın detaylı şekilde incelendiğini anlattı.

Bu planın, 18 Aralık 2013'te yayımlanan "Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine" dayandırılarak hazırlandığını ve 3 Ocak 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Özmen, hem merkezi hem de yerel düzeyde afetlere nasıl müdahale edilmesi ve organizasyon yapısının nasıl olması gerektiğinin TAMP ile belirlendiğini dile getirdi.

"TAMP son derece önemlidir"

Planın amacının afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasında müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek olduğunu aktaran Özmen, şöyle devam etti:

"TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin afete müdahale sırasında neler yapması gerektiğini, yani görev ve sorumluluklarını tanımladığı için son derece önemlidir. Afetlere etkili ve başarılı şekilde müdahale edebilmek için planda tanımlanmış olan afete müdahale organizasyonunun, servis ve hizmet gruplarının görev ve sorumluluklarının önceden eksiksiz bir şekilde tanımlanması ve zaman zaman bu görevlerin tatbikatlarla sınanması son derece önemlidir."

"Değişiklik yapılmaması afete müdahaleyi zafiyete uğratır"

Özmen, planda merkezi düzeydeki organizasyon yapısının, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile 4 servis ve çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden oluşan 28 hizmet grubundan oluşturulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Türkiye'de afet yönetimi bakımından en üst kurul olarak işlev gören Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun kapatıldığını, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İçişleri Bakanlığına bağlandığını hatırlatan Özmen, şöyle konuştu:

"Bunların yanında birçok bakanlığın görev ve isimleri değiştirilmiş olmasına rağmen Türkiye Afet Müdahale Planı'nda ve afet müdahale organizasyon yapısında günümüze kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu durumun etkin ve başarılı bir afet müdahalesini zafiyete uğratma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle ve olası büyük afette herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yeni değişiklikler ve gelişmeler kapsamında acil olarak yenilenmesinde çok büyük yarar vardır. Ayrıca bu değişiklikler yapılırken belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre ve halka da görevler verilerek, olası afetlerle topyekun mücadele edebilmenin temelleri atılmalıdır."

Doç. Dr. Özmen, bu tür eksiklikler görülerek 18 Eylül 2020'de kurulan "Afet ve Acil Durum Kurulu"nun yeterli olmayacağını belirterek, "TAMP'ın bütüncül bir bakış açısı ile ele alınarak, gerçekleşen afetlerden alınan dersler, afet yönetimi bilimindeki gelişmeler, değişen kanun, yönetmelik ve kurumsal yapılanmalara göre acilen yenilenmesi daha etkin ve başarılı bir afet müdahalesi için gereklidir." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi, 112 Acil, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afet yönetimi uzmanından 'Türkiye Afet Müdahale Planı yenilensin' önerisi - Son Dakika

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