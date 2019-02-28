Afet Yönetiminde Tecrübeli Ülke Japonya, Butan'da Deprem Dayanıklılık Testi Gerçekleştiriyor
1 saat önce
Himalayalar, dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden biri. Fay hattındaki Butan'da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA'nın yardımıyla ülkedeki ilk tam kapsamlı deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriliyor.
Himalayalar, dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden biri. Fay hattındaki Butan'da, Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA'nın yardımıyla ülkedeki ilk tam kapsamlı deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriliyor…
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube
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