Son Dakika Haberleri: Afet Yönetiminde Tecrübeli Ülke Japonya, Butan'da Deprem Dayanıklılık Testi Gerçekleştiriyor

Afet Yönetiminde Tecrübeli Ülke Japonya, Butan'da Deprem Dayanıklılık Testi Gerçekleştiriyor

1 saat önce

Himalayalar, dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden biri. Fay hattındaki Butan'da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA'nın yardımıyla ülkedeki ilk tam kapsamlı deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriliyor.

Himalayalar, dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden biri. Fay hattındaki Butan'da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA'nın yardımıyla ülkedeki ilk tam kapsamlı deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriliyor…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/28/af...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube

Japonya, Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 22:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afet Yönetiminde Tecrübeli Ülke Japonya, Butan'da Deprem Dayanıklılık Testi Gerçekleştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]