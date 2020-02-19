"Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında ilk sertifikalı eğitim Sincan Belediyesine verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Afete Hazır Türkiye' projesi kapsamında ilk sertifikalı eğitim Sincan Belediyesine verildi - Son Dakika

"Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında ilk sertifikalı eğitim Sincan Belediyesine verildi

14 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliğiyle başlayan Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi, yerel yönetimler arasında ilk Sincan Belediyesinde verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliğiyle başlayan Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi, yerel yönetimler arasında ilk Sincan Belediyesinde verildi.


Sincan Lale Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde konuşmacı olarak Afet Bilinci Eğitmeni Gökhan İldaş yer aldı. Eğitime Sincan Belediyesi personelleri ile vatandaşlar katıldı. Eğitimde afet nedir, afet anında ve sonrasında nasıl en az zararla kurtulunur, ilk yardım nasıl uygulanır konuları ele alındı. Afet Bilinci Eğitmeni İldaş, hangi afet durumlarında hangi tedbirlerin alınacağı ile ilgili bilgiler vererek, bazı korunma yollarını uygulamalı olarak anlattı. İldaş, "Çevremizdeki tehlikelere karşı önlem almayı öğrenmeliyiz. Unutmayın tehlikeyi yok edemeyiz, yok sayamayız; fakat alacağımız önlemlerle zararın en az seviyede olmasını sağlayabiliriz. Bu bizim elimizde" diye konuştu.


Eğitimde ayrıca eşyaların duvara sabitlenmesi, vatandaşların yanlarında kimlik bilgileri ve yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir kart bulundurması, her bireyin mutlaka acil durum çantası hazırlamasının önemi ile acil durum sonrası nerede toplanılması ve kaçış planının önceden yapılması gerektiği vurgulandı.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Yaşanan acıların tekrarlanmaması adına vatandaşlarımızın daha bilinçli hareket etmesini önemsiyoruz. AFAD ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliği ile düzenlenen eğitimimiz gayet verimli geçti. Vatandaşlarımızın geleceğe daha umutlu bakması için eğitimlerimiz artarak devam edecektir. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha afet göstermesin" dedi.


Eğitimin ardından katılımcılara "Afet Bilinci Farkındalık Eğitim" sertifikası verildi. - ANKARA

Sincan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya, 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor
Mezarlıkta bulunan köpek Fındık, forma giyip öğrencilerle derse giriyor Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'da depremler devam edecektir Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı

Son Dakika Haberleri
10:46 'Meghan Markle Kate Middleton'ı kıskanıyor!'
10:44 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı
10:02 Dövülerek hastanelik edilen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi
09:25 İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi
08:38 Ebru Polat, "Parası için o adamla birliktesin" yoruma ateş püskürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 11:01:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında ilk sertifikalı eğitim Sincan Belediyesine verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]