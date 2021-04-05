"Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında Üsküdar Rauf Orbay İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi - Son Dakika

"Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında Üsküdar Rauf Orbay İlkokulu öğrencilerine afet bilinci eğitimi verildi.

2021 yılının "Afet Yılı" ilan edilmesinin ardından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında 81 ilde öğrenciler ve ailelerine farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Proje kapsamında Üsküdar'daki Rauf Orbay İlkokulu'nda yapılan etkinlikte, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi.

Koronavirüs tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.

Velilerin de Zoom platformu üzerinden takip edebildiği programda öğrencilere, AFAD tarafından hazırlanan afet çantası da hediye edildi.

Programda konuşan AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, deprem, fırtına, sel gibi olayların hayatın bir gerçeği olduğunu belirterek, "Önemli olan bu doğa olaylarından sonra can ve mal kaybı yaşamamaktır. Bunu başarabilmenin yolu da afetler gerçekleşmeden önce bu konuda bilgilenmekten ve hazır olmaktan geçiyor." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise konuşmasında, "2021 Afet Yılı"nın deprem ve afetlerle ilgili farkındalığın artırılmasının hedeflendiği bir yıl olduğunu dile getirerek, "Öğrencilerimize bu konuda çok yönlü bilgi verilmeye devam edilecek. Belki önlenemeyecek gibi gözüken birçok problemin aslında önlenebilir olduğunu aldığımız eğitimler ve koruyucu önlemlerle görmemiz mümkün" dedi.

Koronavirüs salgıyla mücadelenin de sürdüğünü hatırlatan Yazıcı, öğrencilere "Lütfen moralinizi yüksek tutun." diye seslendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, deprem, yangın ve sel gibi olayların toplumun tamamını derinden etkileyen sıkıntılara sebep olabildiğine dikkati çekerek, "Ama şu bir gerçek ki; biz milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde, birey olarak da irademizle birlikte bu afetlerin üstesinde geleceğimize olan inancımız tamdır." şeklinde konuştu.

Üsküdar'da sürdürülen "İstiklalden İstikbale" projesi kapsamında her pazartesi farklı bir okulda İstiklal Marşı törenine katıldıklarını aktaran Türkmen, bu ziyaretler sırasında okulların afetlere yönelik hazırlıkları konusunda da çalışmalar yapıldığını kaydetti.