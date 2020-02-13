Âfete planlı müdahale - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından daire başkanları, şube müdürleri ve birim amirlerine yönelik 'İl Afet Müdahale Planı'nı içeren eğitim programı düzenlendi.



İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü'nün düzenlendiği ve meclis salonunda yapılan eğitime ilgi büyük oldu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu, Türkiye'de geçmişte yaşanan depremlerden örnekler vererek, deprem öncesi planlama ve deprem anındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa'da yaşanacak muhtemel bir depremde 250'ye yakın ekibin Bursa'ya hareket edeceğini hatırlatan Mumcu, bütün bu ekiplerin tam bir koordinasyon içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. AFAD arkasındaki 50-60 dönümlük alanın zeminin Büyükşehir Belediyesi tarafından mıcırla kaplandığını, elektrik, su, telefon bağlantılarının yapıldığını, hela alanlarının belirlendiğini dile getiren Mumcu, "Afet anında 250'ye yakın ekibi taşıyan araçların ve TIR'ların Bursa trafiğine girdiğini düşünün. Belediyemizin katkılarıyla yapılan bu alan büyük önem taşıyor. Yardıma gelen ekipler, hemen bu alana alınacak ve plan dahilinde arama kurtarma çalışmalarına yönlendirilecek" dedi.



AFAD'da görevli Şef Muhammed Sarı ise İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde 26 hizmet grubu oluşturulduğunu ve bu hizmet gruplarının tamamında Büyükşehir Belediyesi'nin destek çözüm ortağı olduğunu kaydetti. Bursa'nın 17 ilçesinde toplam 692 adet toplanma alanı hazırlandığını ifade eden Sarı, müdahale planının detaylarını anlattı. Bursa'da meydana gelecek bir depremde, ilk desteğin Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'dan geleceğini dile getiren Sarı, muhtemel afetlerin, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere 4 seviyeye ayrıldığını belirterek, afetin seviyesine göre yardım talebinin daha geniş alanlara yayılabileceğini vurguladı.



"Hazır olmalıyız"



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emir Tarım da afet müdahalede Büyükşehir Belediyesi'nin çatı kurum olduğunu vurguladı. Bu sebeple afet anında yararlanılacak personel, araç, iş makinesi ve bina gibi verilerin sisteme doğru işlenmesi gerektiğini kaydeden Tarım, "Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni tam olarak yapabilmemiz için kağıt üzerindeki verilerin faal olarak kullanılabilir olması gerekir. Bu konuda sivil savunma birimimizle de ortak çalışacağız. Biz her an hazır olmalıyız. Çünkü çevremizdeki illere ilk destek verecek il de biziz. Çevredeki bir afete müdahale için destek istendiğinde de anında koordineli olmalıyız" dedi.



AFAD'tan Ahmet Taşdemir de özellikle deprem öncesi ve sonrası münferit olarak alınacak tedbirler, deprem anında yapılması gerekenler gibi konular hakkında bilgi verdi. - BURSA