Son Dakika Haberleri: Afetin Her Türüne Hazır Durumdayız"

Afetin Her Türüne Hazır Durumdayız"

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, kurum olarak afetin her türüne hazır durumda bulunduklarını bildirdi.

Afetin Her Türüne Hazır Durumdayız
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, kurum olarak afetin her türüne hazır durumda bulunduklarını bildirdi.

AFAD tarafından, afetlerde arama kurtarma çalışmalarının daha etkin yapılması amacıyla Sivas, Kars, Rize, Iğdır, Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane'den sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği toplantısı düzenlendi.

Tezcan, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği binasındaki toplantıda, AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine işaret etti.

Afet ve acil durumlarda koordinasyonu sağlayan bütün kamu kuruluşlarının yanında, STK'larla da iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Tezcan, "AFAD olarak afetin her türüne hazır durumdayız. Ülkemiz coğrafi koşullar yüzünden afetselliği yüksek bir ülke. Bu, bizim unutmamamız gereken bir gerçek. Her türlü kötü afet senaryosuna hazırlıklı olmak durumundayız." diye konuştu.

Yerelde sivil toplum kuruluşlarının daha çok desteğini almaları gerektiğini belirten Tezcan, toplantının amacının STK temsilcileriyle bir araya gelerek arama kurtarma faaliyetlerini standarda kavuşturmak olduğunu kaydetti.

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu da eğitim modülleriyle arama kurtarmadaki tüm süreçlerde dil birliği oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, "Birbirimizi tanımak, birbirimize güvenmek ve doğru eğitimler alıp birbirimizi desteklemek durumundayız. Ortak çalışabilmek için öncelikle ortak dil konuşmalıyız." dedi.

Toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının akreditasyonu ve gönüllülük eğitimlerinin içeriği gibi konular görüşüldü. Soruların da yanıtlandığı toplantı, STK temsilcilerinin görüş ve taleplerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:45 Kaynak: AA

AFAD, Güncel
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