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Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi

05.08.2021 13:13

KOSGEB işletmelere verdiği acil durum kredi limitini yükseltti. Önceden 100 bin lira olan destek limiti, sel ve yangın haberlerinden sonra 250 bin liraya çıkarıldı.

KOSGEB işletmelere yönelik olan acil durum kredisinde limiti yükseltti. Selden ve yangından dolayı limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Henüz devreye girmeyen destek için süreç var. Hasar tespit çalışmaları olacak ve sonrasında devreye girecek.

KOSGEB AFET BÖLGESİ ACİL DESTEĞİ

KOSGEB acil durum kredisinin detayları şöyle:

  • Öncelikle hasılata bakılacak. Kredi 2020 hasılatına göre verilecek.
  • Limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar
  • 2020 yılında 250 bin üzeri ve 500 bin TL arasında bir hasılat varsa kredi en yüksek rakamdan 250 bin TL'den verilmiş olacak.
  • 2020 yılında 100 bin TL ile 250 bin TL arası hasılat varsa zarar gören işletmede hasılat kadar kredi verilecek.
  • 2020 yılında 100 bin TL altı bir hasılat varsa 100 bin TL kredi verilecek.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ OLACAK

Krediyi banka verecek. KOSGEB ise faizi karşılayacak. 12 ay geri ödemesiz, sonra 24 ay 3'er aylık taksitlerle ödeme yapılacak. KOSGEB ve bankalar bir araya girip bir protokol düzenleyecek. Bu aşamadan sonra devreye girecek. KOSGEB hasar tespit sonrası kişileri belirleyecek. Bankaya da bu kişiler yararlanacak diyecek. Banka onay verirse faizi silinecek. Hasar tespiti ise yangın sonra gerçekleştirilecek.

Hem selden hem de yangından hasar gören işletmelere yönelik bu kredi. Sele bakıldığında ise yerleri Artvin, Rize ve Düzce olarak belirlendi. Yangın noktasındaysa yangının etkilediği illere göre belirleme yapılacak.

Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi

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Son Dakika Ekonomi Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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