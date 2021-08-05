KOSGEB işletmelere yönelik olan acil durum kredisinde limiti yükseltti. Selden ve yangından dolayı limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Henüz devreye girmeyen destek için süreç var. Hasar tespit çalışmaları olacak ve sonrasında devreye girecek.
KOSGEB acil durum kredisinin detayları şöyle:
Krediyi banka verecek. KOSGEB ise faizi karşılayacak. 12 ay geri ödemesiz, sonra 24 ay 3'er aylık taksitlerle ödeme yapılacak. KOSGEB ve bankalar bir araya girip bir protokol düzenleyecek. Bu aşamadan sonra devreye girecek. KOSGEB hasar tespit sonrası kişileri belirleyecek. Bankaya da bu kişiler yararlanacak diyecek. Banka onay verirse faizi silinecek. Hasar tespiti ise yangın sonra gerçekleştirilecek.
Hem selden hem de yangından hasar gören işletmelere yönelik bu kredi. Sele bakıldığında ise yerleri Artvin, Rize ve Düzce olarak belirlendi. Yangın noktasındaysa yangının etkilediği illere göre belirleme yapılacak.
Son Dakika › Ekonomi › Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi