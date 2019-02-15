Son Dakika Haberleri: Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım" Projesi Onaylandı

Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım" Projesi Onaylandı

1 saat önce

Tekirdağ'da "Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım" projesi onaylandı.

Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım
Tekirdağ'da "Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım" projesi onaylandı.

Tekirdağ İl Afet Müdahale Planının (TAMP Tekirdağ) uygulanabilirliğini artırmak ve 26 Hizmet Grubu arasında haberleşme kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım Eğitimi" projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazandı. Hazırlanan proje AFAD Tekirdağ İl Müdür Recep Erol ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında imzalandı.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile 26 Hizmet Grubu Yöneticisi ve yardımcılarının telsiz kullanım esasları, telsiz haberleşme sistemleri ve acil durum telsiz haberleşmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim almaları sağlanacak. Proje kapsamında verilecek uygulamalı eğitimlerle, hizmet gruplarında telsiz haberleşmesi konusunda farkındalık sağlanarak, afet ve acil durumlar için haberleşmenin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

AFAD, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel
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