Afetlerde Sağlık Ekonomisi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Afetlerde Sağlık Ekonomisi Tanıtıldı

Afetlerde Sağlık Ekonomisi Tanıtıldı
03.02.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNDP tarafından geliştirilen 'Afetlerde Sağlık Ekonomisi' afetlerin sağlık ve ekonomik etkilerini ele alıyor.

İSTANBUL Kent Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir, "Afetlerde Sağlık Ekonomisi disiplini özellikle mühendislik, büyük veri analizi, yapay zeka ve matematiksel modelleme alanlarıyla güçlü bir kesişim sunuyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrasya ev sahipliğinde Halk Sağlığı Uzmanı Uz. Dr. Verda Tunalıgil tarafından geliştirilen 'Afetlerde Sağlık Ekonomisi' tanıtıldı. Toplantıya, İstanbul Kent Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir de katıldı.

Toplantıda konuşan Uz. Dr. Verda Tunalıgil, afetlerin sağlık üzerindeki etkilerinin yalnızca insani değil aynı zamanda ekonomik sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, tarafınca geliştirilmiş disiplinin; sınırlı kaynakların etkin kullanımı, kanıta dayalı karar alma ve sürdürülebilir politika üretimi için güçlü bir analitik araç sunduğunu ifade etti.

UNDP Avrasya Baş Ekonomisti Dr. Şebnem Şahin ise Uz. Dr. Verda Tunalıgil'in geliştirdiği yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, öğrenmeye ve katkı sunmaya açık olduklarını dile getirdi. Tunalıgil, "Sağlık, ekonomi ve kalkınmayı birlikte ele alan bütüncül yaklaşımlar, kriz sonrası toparlanma ve uzun vadeli kalkınma hedefleri açısından kritik önem taşıyor" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir de "Afetlerde Sağlık Ekonomisi, disiplininin özellikle mühendislik, büyük veri analizi, yapay zeka ve matematiksel modelleme alanlarıyla güçlü bir kesişim sunuyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Demir, afetlerin ürettiği çok katmanlı büyük veri setlerinin; simülasyon, öngörü ve kestirim modelleriyle analiz edilmesinin, karar alma süreçlerine önemli katkı sağlayacağını aktardı. Prof. Dr. Demir, "En iyisini umut et ama afetlere karşı bilimle hazırlıklı ol" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afetlerde Sağlık Ekonomisi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
12:29
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti Kadının çığlıkları kan dondurdu
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:20:06. #7.11#
SON DAKİKA: Afetlerde Sağlık Ekonomisi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.