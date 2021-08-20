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Afetlere Yardım Kampanyası Koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Afetlere Yardım Kampanyası Koordinasyon toplantısı düzenlendi

20.08.2021 14:49
Afetlere Yardım Kampanyası Koordinasyon toplantısı düzenlendi, System.String[]

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, kurum müdürleri, AFAD ekipleri katıldı.

Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ve sel afetlerinin meydana getirdiği zararın giderilmesi, hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi ve vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında Muğla'dan yapılacak yardımlar ile ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Afetzedelerin ihtiyaçlarının doğru zamanda ve miktarda karşılanması amacıyla ayni ve nakdi yardımların etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda ve AFAD üzerinden yapılması kararlaştırılmıştır.

İlimizden yapılacak yardımlar ile yardımların koordinasyonu, Menteşe ilçesi çevre yolu üzerinde Muğla Valiliği ve AFAD koordinesinde oluşturulan yardım toplama merkezinden yürütülecektir.

Vatandaşlarımız, yangın ve sel afeti yardım kampanyasına "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri SMS (bir SMS 10 TL) ile destek olabilecekleri gibi AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaraları üzerinden de bağışta bulunabilecekler.

Afetlere Yardım Kampanyası Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Yangın, Muğla, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Afetlere Yardım Kampanyası Koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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