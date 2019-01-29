Afetleri Yaşayan Çiftçi, Ürününü Sigortalattırıyor

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, çiftçinin, poliçesi olan üreticilere zararların ödendiğini gördükçe sigorta yaptırma isteğinin giderek arttığını bildirdi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, çiftçinin, poliçesi olan üreticilere zararların ödendiğini gördükçe sigorta yaptırma isteğinin giderek arttığını bildirdi.



Satoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan doğal afetlere karşı üreticilere tarım sigortalarını yaptırmaları yönünde uyarıda bulundu.



Küresel ısınma, iklim değişikliği nedeniyle tarım sigortasının artık zorunluluk haline geldiğini dile getiren Satoğlu, üreticilerin bunu bir maliyet olarak değil, ihtiyaç olarak görmelerini istedi.



"Artık Türk tarımında tarım sigortası zorunluluğu yerleşmeli"



Tarım yapabilmek için gübre, tohum, ilaca ihtiyaç duyan üreticinin tarım sigortasını da aynı şekilde yaptırması gerektiğini belirten Satoğlu, "Artık Türk tarımında sigorta zorunluluğu yerleşmeli. Üreticilerimizin ne kadar zor şartlarda üretim yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bir afette tüm yıllık emeklerinin gitmesi kabul edilebilecek bir durum değil. O nedenle sürdürülebilir bir tarım faaliyeti için mutlaka ve mutlaka tarım sigortalarını yaptırmaları gerekiyor." dedi.



Tarım sigortasının devlet destekli bir sistem olduğuna işaret eden Satoğlu, prime yüzde 67'ye kadar devlet desteği sağlandığını kaydetti. Poliçelerin en az yüzde 50'sinin devlet tarafından karşıladığını vurgulayan Satoğlu, amaçlarının ticari bir faaliyet değil, tarım ekonomisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Çiftçiyi korumaya yönelik çalışma yürütüldüğünü anlatan Satoğlu, şunları söyledi:



"Bitkisel ürün sigortalarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan alanların yaklaşık yüzde 20'si sigortalı. 12 yıllık süreçte önemli bir rakama ulaşmış durumdayız ama henüz istediğimiz durumda değiliz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Afetler oluştukça, çiftçilerimizin, hasarları ve hasardan dolayı poliçesi olan üreticilere zararların ödendiğini gördükçe, poliçe yaptırma istekleri giderek artıyor. Bunu çok yakından gözlemliyoruz."



Üreticilerin ürünün ekonomik değerine göre de tarım sigortasına ilgi gösterdiklerini dile getiren Satoğlu, ekonomik değeri yüksek, daha stratejik üzüm, kayısı, fındık gibi ürünlerde ve doğal afetlere karşı hassasiyeti daha yüksek ürünlerde sigortalılık oranının arttığını ifade etti.



"Hayvan hayat sigortasına ilgi daha düşük"



Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları, arı kovanları ve balık çiftliklerinin hayvan hayat sigortası kapsamında değerlendirildiğini anlatan Satoğlu, TARSİM'in bu alanda da yüzde 50 devlet desteği ile poliçeler düzenlediğini bildirdi. Bu alanda sigorta sayısının düşük olduğunu belirten Satoğlu, "Hayvancılıkta işletme büyüklükleri arttıkça sigortalılık oranı da artıyor. 100 baş üzerine işletmelerde sigortalılık oranı yüzde 40'lara kadar yükseliyor ancak 100 başın altında bu oran yüzde 3-5'lere kadar düşüyor." diye konuştu.



Yusuf Cemil Satoğlu, hayvan hayat sigortasına ilginin bitkisel ürünlere göre daha düşük olduğunu bildirdi.



Tarımsal faaliyetin yoğun yapıldığı Trakya, Ege, Akdeniz bölgelerindeki üreticilerin tarım sigortasına daha duyarlı olduklarını söyleyen Satoğlu, Karadeniz Bölgesi'nde ise özellikle fındık üreticilerin tarım sigortasına daha duyarlı yaklaştıklarını kaydetti.



Ülkede doğal afetler yaşanmaması temennisinde bulunan Satoğlu, "Bu dönem tarımsal açıdan son derece bereketli güzel bir yıl olur inşallah." ifadesini kullandı.

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