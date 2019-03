"Afetlerle Birlikte Yaşamak" Başlıklı Bir Sunum Gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında İzmir İli Afet Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Ali Avşar, Eğitmen Emin Ertürk ve Ege Üniversitesi Hastanesi Sivil Savunma Amiri Çağlar Uz, afetlerle ilgili sunum yaptı.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Köklü bir coğrafyada yaşıyoruz ancak bunun bir handikabı var. O da bulunduğumuz bölgenin bir deprem bölgesi olması. Bu nedenle bu doğa olayının yarattığı etkiler bizler için çok farklı acılara sebebiyet veriyor. Bilimsel olarak depremi bu coğrafyada en iyi şekilde çalışmak ve toplumu deprem felaketine hazırlamak gerekiyor. Burada da iş biz üniversitelere yani eğitim kurumlarına düşüyor. Hiç yaşanmasın istiyoruz ancak doğada böyle bir gerçek var. Üniversite olarak deprem haftasında birçok faaliyetimiz var. Dolayısıyla bu hafta böyle bir sunum yapılmasını AFAD ekipleriyle birlikte uygun gördük. AFAD ekiplerinin sunum için burada olmasından dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

"En fazla can ve mal kaybının sebebi deprem"

Türkiye'de depremin en fazla can ve mal kaybına sebebiyet veren doğal afet olduğunu belirten İzmir İli Afet Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Ali Avşar, "Ülkemizde en fazla can ve mal kayıplarına neden olan afetlerin başında deprem geliyor. Özellikle 1939 Erzincan depreminden sonra 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depremi ülkemiz açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönem sonrasında yatırımlarımızın afet sonrası kriz yönetimine değil, afet öncesi planlama ve hazırlık aşamasına yapıldığını görüyoruz. Çünkü afetler bir felaket değil. Afetlerin nedeni her ne kadar doğa olayları olsa da sonuçları maalesef ki insan olayı" diye konuştu.

Türkiye'de yaşanabilecek problemlere karşı güvenilir yaşam koşullarının olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Hastanesi Sivil Savunma Amiri Çağlar Uz, " Çalıştığımız işyerlerini, evlerimizi tahliye etmek gibi bir durumumuz olursa, yani bir afet ile baş başa kalırsak acil durum önlem planlarımız hazır bulunmakta ve bu talimatlara uymamız önceden hazırlık yapmamız gerekmektedir" dedi.