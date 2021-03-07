Afette telsizler hayati önem taşıyor - Son Dakika

Afette telsizler hayati önem taşıyor

07.03.2021 11:59

Afette telsizler hayati önem taşıyor TRAC Denizli Şube Başkanı Şaban Zihni Gönen: "Deprem anında en çok ihtiyaç duyduğumuz haberleşmedir" Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Denizli Şubesi, 1-7 Mart Deprem Haftası ve 2021 yılı "Afet eğitim yılı" kapsamında iki farklı senaryoda tatbikat gerçekleştirdi.

Afette telsizler hayati önem taşıyor

TRAC Denizli Şube Başkanı Şaban Zihni Gönen:

"Deprem anında en çok ihtiyaç duyduğumuz haberleşmedir"

DENİZLİ - Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Denizli Şubesi, 1-7 Mart Deprem Haftası ve 2021 yılı "Afet eğitim yılı" kapsamında iki farklı senaryoda tatbikat gerçekleştirdi. Afet ve acil durumlarda haberleşme noktasında telsizler ile kamuya gönüllü olarak hizmet verenler Denizli'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Denizli Şubesi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ve 2021 yılı "Afet eğitim yılı" konusunda İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Denizli TRAC, iki farklı senaryoda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 10 gönüllü deprem anında iletişimin kesildiğini varsayarak telsizlerle kentin farklı noktalarından son durumları aktardı. İkinci tatbikatta ise kentin uzak noktasında bulunan kayıp vakasına gidildi. Burada cep telefonun çalışmadığı noktada telsizlerin devreye girerek iletişimin rahatlıkla sağlandığı test edildi. Sadece telsizler ile iletişim değil aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarında da 112 ve AFAD tarafından gelen ihbarlar, destek çalışmalarına da katılım sağlıyorlar.

Afetlerde haberleşmenin en hızlı yolu telsizler

Olası afet durumlarında haberleşme ağı işini gönüllü olarak üstlenen ve altyapısını kamunun hizmetine sunan TRAC üyeleri, sürekli bir araya gelerek çeşitli testler gerçekleştirerek bilgilerini yeniliyor. Denizli'de 20 Mart 2019 yılında Acıpayam ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 8 Ağustos 2019 yılında ise Bozkurt ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD başta olmak üzere TRAC ve birçok sivil toplum örgütü deprem bölgesinde desteklerde bulunurken, gönüllü TRAC üyeleri iletişim ağı bir süreliğine kesildiği için telsizler ile destek vermişti.

"Deprem anında en çok ihtiyaç duyduğumuz haberleşmedir"

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat gerçekleştiren TRAC Denizli Şube Başkanı Şaban Zihni Gönen; "Deprem anında en çok ihtiyaç duyduğumuz haberleşmedir. Depremde insanlar tedirgin oluyor, herhangi bir yıkım olmasa bile herkes telefonlara yüklendiğinden dolayı şebekeler kilitleniyor. Aynı zamanda depremle birlikte elektrik hatları zarar gördüğünden dolayı devre dışı kalıyor. Bizim ise buna yıllardan bu yana çözüm önerimiz telsizler, amatör telsizcilik bu konuda herhangi bir kuruma bağlı değilsiniz. Bu gönüllülük esasına dayanılan bir şeydir. Bizim Denizli'de yaklaşık 46'ya yakın üyemiz var. Olası bir afette üyelerimiz telsizlerini alıyorlar, 112 kriz merkezine geçiyoruz. Kriz merkezinde oturumu yöneten AFAD yetkilisi ile birlikte bir kişi bulunuyor. Biz üyelerimizi mahallelere gönderiyoruz ve bilgileri alıyoruz. Yani güvenlik güçleri, 112 teşkilatının herkesin kendine göre bir işi oluyor. Bizde bu işin sosyal ayağını yürütüyoruz. En büyük kazancımızın bir tanesi de kullanmış olduğumuz cihazlar, bunlarla sınır tanımaksızın dünyanın her yeri ile görüşebiliyoruz. Hem Acıpayam'da hem de Bozkurt'ta deprem olmuştu, AFAD'ın talebi üzerine bizde her iki bölgeye de deprem anında geçtik. Orada kriz merkezinde bulunarak, üyelerimiz köylere giderek anında bilgiler edinerek bunu kriz merkezine ilettik" dedi.

"Doğal afet anlarında ilk 72 saat çok önemli"

TRAC Denizli telsiz operatörü Mehmet Ötmez; "1-7 Mart deprem haftası dolayısıyla iki farklı senaryo gerçekleştirerek tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. Birincisi Denizli merkezinde deprem tatbikatıydı yaklaşık 10 kişilik ekiple beraber bunu gerçekleştirdikten sonra, Göktepe mevkiinde kayıp vakası üzerine bölgeye intikal ettik. Yine tatbikatımız dahilinde kişinin sağlıklı olduğunu ve herhangi bir yaralanması bulunmadığı yönünde bilgi aldık. Tatbikatımızı bu yönde sonlandırdık. TRAC Denizli Şubesi olarak, arama kurtarma faaliyetlerinde de katılan ekiplere iletişim desteği sağlamaktayız. Tamamıyla gönüllü olarak ekibimiz şuanda yaklaşık olarak 42 kişiden oluşuyor, herkes elinden geldiğince kamuya hizmet amaçlı burada çalışma sergiliyoruz. Herkesin amatör telsiz operatörü olmasını tavsiye ederim, özellikle deprem ve doğal afet anlarında ilk 72 saat çok önemli şuanda ilk 6 saat Türkiye'de teknolojiden dolayı iletişimde sorun oluyor. Telsiz operatörü olurlar ise vatandaşlar bu ilk 6 saat içerisinde çok rahatlıkla hem bölgesel hem de ulusal ve uluslararası iletişime geçebilirler" diye konuştu.

Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor
Afette telsizler hayati önem taşıyor

Deprem Haftası, Denizli, Deprem, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afette telsizler hayati önem taşıyor - Son Dakika


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