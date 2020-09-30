Afette zarar gören 100 ton zeytini Gemlik Belediyesi alacak - Son Dakika

Afette zarar gören 100 ton zeytini Gemlik Belediyesi alacak

Bursa 'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışında bir yıllık ürünü zarar gören zeytin üreticisine Gemlik Belediyesi'nden destek geldi. Gemlik Belediyesi, yağış nedeniyle dalından ayrılan yeşil zeytini piyasa fiyatının iki katına zeytinciden alarak yağa dönüştürecek.Bursa'nın Gemlik İlçesinde dün meydana gelen şiddetli dolu yağışı, kısa sürede zeytin üreticisine büyük zarar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri henüz kararmamış zeytinleri toprağa düşürdü. Bir yıllık emeği zarar gören üreticiye yardım eli Gemlik Belediyesi'nden geldi. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan , piyasada 2 lira olan zeytini 4 liraya alacaklarını söyledi.Mahsulü zarar gören zeytincilerin yaralarının sarılması için atılacak adımların anlatıldığı basın toplantısına Kumla merkez, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali ve Narlı muhtarları ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal , CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu , CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ve yönetim kurulu üyeleri, Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Gemlik Belediye Meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.'ÜRETİCİMİZE PİYASANIN İKİ KATI FİYAT VERDİK?Yaşanan dolu nedeniyle zeytin tarlalarında oluşan zarar hakkında konuşan Başkan Sertaslan, "Salı günü saat 14.00 civarı dolu geçişi yaşandı. Beş köyümüzde zeytinlikler zarar gördü. Dünyanın en kaliteli sofralık zeytini dediğimiz Gemlik zeytinin yetiştiği tarlalar yüzde 50 ile yüzde 85 arasında zarar gördü. Bu bir afet. Tapulu ve tapusuz bütün arazilerin afet bölgesi sayılması için gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık 'ın dolu yağışından etkilenen köylerin afet bölgesi ilan edilmesi için Ankara 'da çalışmaların sürdürdüğünü söyleyerek Işık'a teşekkür eden Başkan Sertaslan, "Devletimiz gerekeni yapacaktır. Biz de her zaman yurttaşımızın yanında olmuş bir yerel yönetim olarak ne yapabileceğimizi çalıştık. Bütçemiz nezdinde destek vermek istedik. Yarından itibaren Marmarabirlik'in altyapı sağladığı çalışma ile 100 tona kadar zeytini toplayıp yağ yaptıracağız. Zeytinimiz, MHP 'li bir Meclis Üyesi üreticimizin yağhanesinde ücretsiz olarak yağ olacak. Üreticimiz adının gizli kalmasını rica etti. Köylümüz zeytinini yağa çevirebilecek durumda ama piyasa fiyatı en yüksek 2 lira. Biz Gemlik Belediyesi olarak zeytini 4 liraya alacağız. 100 ton zeytini 2 lira yerine 4 liraya alarak yağa çevireceğiz. Yağlık ürün Cuma gününe kadar toplanacak. Köylümüzün ürününü muhtarlarımızın yardımı ile alacağız. Üreticilerimizi bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçlıyoruz.? diye konuştu.BURSA'NIN VEKİLLERİNDEN BELEDİYEYE DESTEK

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın bölge ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü dile getirilirken, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, Gemlik Belediyesi'nin her zaman insan odaklı ve dayanışmayı önceleyen çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek zeytincinin faydasına gerçekleşecek çalışma için Başkan Sertaslan'a teşekkür etti. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise son seksen yılın en fazla afet yaşanan döneminin 2020 yılı olduğunu dile getirerek Bursa ile birlikte altmış ilden fazla yerde doğal afet meydana geldiğini söyledi. Sarıbal afetler karşısında zarar gören çiftçinin Afet Kanunu ya da TARSİM ile zararını karşılayabileceğinin söylendiğini ama üreticinin yüzde 87'sinin TARSİM'e sigorta yaptırmadığını dile getirdi. Sarıbal, çiftçiye destek çalışması için Gemlik Belediyesi'ne teşekkür etti.