Son Dakika Haberleri: Afetten zarar gören 365 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı
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Afetten zarar gören 365 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı

2 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Mayıs ve Temmuz ayları arasında meydana gelen afetten etkilenen 365 çiftçiye sertifikalı tohum yardımı yapıldı.

Afetten zarar gören 365 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Mayıs ve Temmuz ayları arasında meydana gelen afetten etkilenen 365 çiftçiye sertifikalı tohum yardımı yapıldı.


Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Acil Destek ödeneğinden afetten zarar gören 365 çiftçiye sertifikalı tohum yardımı gönderildi.


2019 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen dolu, aşırı yağış, sel ve fırtına nedeniyle Akçalı, Asayiş, Büyükincesu, Kalenderoğlu, Kula, Mehmetali Çiftliği, Oğlaközü ve Tuğlu olmak üzere toplam 8 köyde zarar gören 365 çiftçiye, 229 bin 500 kilogram 4 bin 590 torba glosa ekmeklik sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.


Dağıtım törenine İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, İlçe Tarım personeli ve çiftçiler katıldı. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
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