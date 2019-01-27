Son Dakika Haberleri: Afetzede Çiftçinin Zararı Karşılanmalı"

Afetzede Çiftçinin Zararı Karşılanmalı"

1 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal faaliyetin devam ettiği Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde, çiftçinin, tabii afetlerden büyük oranda etkilendiğini belirterek, acilen hasar tespiti yapılarak üreticinin zararının karşılanmasını istedi.

Afetzede Çiftçinin Zararı Karşılanmalı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal faaliyetin devam ettiği Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde, çiftçinin, tabii afetlerden büyük oranda etkilendiğini belirterek, acilen hasar tespiti yapılarak üreticinin zararının karşılanmasını istedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ülke genelinde kış mevsiminin tüm sertliğiyle kendini gösterdiğini, hava koşullarının tarım sektörünü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Aşırı yağış, su baskınları, fırtına, hortum gibi tabii afetlerin tarım alanlarında büyük hasara neden olduğunu aktaran Bayraktar, binlerce dekar sera ve meyve bahçesinde yıkım yaşandığını, tarım arazilerinin su altında kaldığını kaydetti.

Hem Akdeniz hem Ege bölgelerinde gerçekleşen aşırı yağışın, narenciye bahçelerinde hasadı yapılmamış, tarlada ekili olan veya hasadı yaklaşmış kışlık sebze ürünlerine zarar verdiğine dikkati çeken Bayraktar, yağışların hububat ve yem bitkileri ekili alanların da su altında kalmasına neden olduğunun altını çizdi.

Akdeniz Bölgesi'nde fırtına ve hortumun seralara zarar verdiğine işaret eden Bayraktar, birkaç gündür Antalya ve ilçelerinde aşırı yağış, dolu, fırtına ve hortumun tarım alanlarında büyük hasara neden olduğunu anımsattı.

Çiftçinin zor durumda kaldığını vurgulayan Bayraktar, acilen hasar tespiti yapılarak üreticinin zararının karşılanmasını, kredi, sigorta, elektrik, vergi başta olmak üzere tüm borçlarının ertelenmesini talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Ege, Akdeniz, Ekonomi
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