Afetzede çocuklara moral etkinliği

Düzce'de 17 ve 18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzede ailelerin çocukları, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen etkinlikle moral buldu.

Düzce'de 17 ve 18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzede ailelerin çocukları, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen etkinlikle moral buldu.

Valilik tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve selde en çok hasarı alan Akçakoca ilçesi Uğurlu ve Esmahanım köylerinde yaşayan vatandaşların çocukları, evlerinden alınarak kent merkezine getirildi.

Bir at çiftliğinde toplanan 63 çocuk, önce kahvaltı yaptı. Daha sonra ata binen ve ok atışı yapan çocuklar, çuval ve halat çekme yarışlarına katıldı.

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği etkinlik, lunaparktaki eğlenceyle son buldu.

Programa katılan İl Müftüsü Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çok büyük bir afetin yaşandığını, çocukların bundan büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Etkinliğin Düzce Valisi Zülkif Dağlı tarafından organize edildiğini belirten Can, "Afetin bizlerde ne kadar büyük yaralar açtığını tartışamayız ama çocuklar için büyük bir travma. Bu felakette can kayıplarımız oldu. Çocuklarımıza bunu bir nebze olsun unutturmak adına onlarla güzel bir gün geçirmek istedik." diye konuştu.

Etkinliğin, bayram sonrasında da çeşitli zaman dilimlerinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

