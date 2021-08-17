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Afetzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Afetzedeler için yardım kampanyası

17.08.2021 16:15
Afetzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden zarar gören afetzedeler için, Ataşehir Belediyesi tarafından 18-26 Ağustos tarihleri arasında yardım kampanyası başlatılıyor.

Selden etkilenen bölgelerden gelen ihtiyaç listesine göre kabul edilecek bağışlar şöyle: "Konserve ve paketli gıda, su ve içecek, bebek bezi, mama, devam sütü, 1.el kıyafet, battaniye, pike, hijyenik ped, hasta bezi, kişisel temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, powerbank, yağmurluk, çizme"

Kampanyaya katılmak isteyenler yardımlarını 10.00-15.30 saatleri arasında Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne getirebilir.

Başlatılan yardım kampanyası için Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: "Belediye olarak ilk günden itibaren sel felaketinden yoğun olarak etkilenen Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerimize destek ekip ve araçlarımız ile yardım kolilerimizi gönderdik. Ekiplerimiz halen bu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte afet bölgelerine destek vermek isteyen çok sayıda vatandaşımızın talebiyle bir yardım kampanyası organize etmeye başlıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte sarmak için el ele vermenin önemini daha önce yaşadığımız pek çok afetten biliyoruz. Hem belediye hem de Ataşehirliler olarak afetzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Ataşehir, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Afetzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika


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