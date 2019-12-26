Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı - Son Dakika

Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı

6 saat önce

Adana'da, şiddetli yağmurun sele neden olduğu mahallelerde vatandaşlara çorba ve ekmek dağıtıldı.

Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı, System.String[]

Adana'da, şiddetli yağmurun sele neden olduğu mahallelerde vatandaşlara çorba ve ekmek dağıtıldı.


Yağmurun en şiddetli yağdığı, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece kurtarma, tahliye ve sele müdahale operasyonlarına katılan ve yöneten Başkan Zeydan Karalar, şiddetli yağmurun etkilediği mahallelerde incelemelerde bulundu, halkın sorunlarını dinledi, mağdur olanlara destek verilmesi için elden ne geliyorsa yapılacağını söyledi. Karalar, "Bir yılda yağan yağmurun yarısı kadar yağmur 3 gün içinde düştü. Zarar gören yerlerde, evlerde tespit yapılacak ve zararlar ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanacak" dedi.


Halkın endişelerini ve şikayetlerini dinleyen Başkan Karalar, uzun yıllardır biriken altyapı sorunlarını olabildiğince azaltmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, her türlü problemle ilgili halkın yanında olduklarını kaydetti.


Adana Büyükşehir Belediyesi, halka ekmek ve çorba dağıtımı da gerçekleştirdi. - ADANA

Karalar, Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu
12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü

Son Dakika Haberleri
18:10 Sürücünün hemzemin geçitteki bariyerleri kırması güvenlik kamerasında - Son Dakika
18:10 Uşak'taki yurtta taciz ve kötü muamele davasında hapis cezası - Son Dakika
18:10 Günün Özeti - Son Dakika
18:10 Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:10 Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]