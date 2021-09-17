Afetzedelerin yaşadığı prefabrik evler kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın felaketinden etkilenen bölgelerde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, Gündoğmuş'ta yerleştirilen prefabrik evlerin çevresini kış koşullarına hazırlanıyor. Akseki'de ise yangından etkilenen bölgelerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

Gündoğmuş Karaisa Mahallesinde yangın felaketi sonrasında yerleştirilen prefabrik evlerin etrafında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerince çalışma yapılıyor. Ekipler, prefabrik evlerin bulunduğu alana kilit taşı döşeyerek vatandaşların zorlu kış koşullarında rahat etmesi için çalışma gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise Akseki'de yaşanan yangından etkilenen 4 mahallede dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Kepezbeleni, Kepez, Hocaköy ve Güneykaya mahallelerinde yangın esnasında ve sonrasında halkın yoğun olarak kullandığı Mahalle Konağı ve camilerde pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, toplum sağlığını korumak için dezenfekte çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. - ANTALYA