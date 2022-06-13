Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi - Son Dakika
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Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi

13.06.2022 09:39
Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi

IĞDIR ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, son 1 haftada yakalanan, Afganistan uyruklu 1237 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

IĞDIR ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, son 1 haftada yakalanan, Afganistan uyruklu 1237 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Kent merkezi ile Türkiye'nin diğer illerinde, güvenlik güçlerince yakalanan Afgan 1237 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Kaçak göçmenlerin, Afganistan Ariana Havayolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderildiği belirtildi. İl Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, kaçak göçmenlerin, 5 Haziran'dan itibaren 8 charter uçuşu ile ülkelerine gönderildiği kaydedildi.Bu yıl içinde Iğdır'dan 15 charter uçuşu ile 2 bin 794 yabancının ülkelerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Bu yıl ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı, 37 bin 121'e ulaştı. Sınır dışı sayısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 89'luk artış sağlandı. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süre ile barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışmalar sürüyor. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 13 bin 921'i 79 adet charter seferle, 6 bin 878'i tarifeli olmak üzere 20 bin 799 Afganistan uyruklu ülkelerine geri gönderildi" denildi.


Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Afgan 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi - Son Dakika
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