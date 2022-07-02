Afgan 3 arkadaşın kaldığı ev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afgan 3 arkadaşın kaldığı ev yandı

02.07.2022 17:19
Afgan 3 arkadaşın kaldığı ev yandı

SİVAS'ta, 3 Afgan arkadaşın oturduğu evde yangın çıktı.

SİVAS'ta, 3 Afgan arkadaşın oturduğu evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 1 saatte söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairede, saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Evden yükselen dumanlar, kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı. Evde, 7 yıl önce Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 3 kişinin yaşadığı öğrenildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Dairede yaşayan ve yangını haber alınca binaya gelen Mahmut Hüseyin Nazuri, "Ben iş yerindeydim, ev sahibim aradı. Evde yangın çıktığını söyledi. Koşa koşa geldik. Sağ olsun, itfaiyeciler de hemen geldi ve yangını söndürdüler. Yangın büyük ihtimalle buzdolabından çıkmış çünkü buzdolabı paramparça olmuş durumda. Ev berbat durumda. 7 senedir Türkiye'deyiz, yaklaşık 1 senedir bu evde oturuyoruz. 3 arkadaş birlikte kalıyoruz. Çok şükür evde kimse yoktu. Herkes işteydi" dedi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Çanakkale'de 3 dönüm makilik yandı Çanakkale'de 3 dönüm makilik yandı ÇANAKKALE'DE 3 DÖNÜM MAKİLİK YANDI ÇANAKKALE'DE 3 DÖNÜM MAKİLİK YANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan 3 arkadaşın kaldığı ev yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 17:23:08. #1.13#
SON DAKİKA: Afgan 3 arkadaşın kaldığı ev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement