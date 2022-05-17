AFGAN 377 KAÇAK GÖÇMEN, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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AFGAN 377 KAÇAK GÖÇMEN, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

17.05.2022 22:45

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giriş yapan ve Edirne, Kocaeli ile İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 377 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giriş yapan ve Edirne, Kocaeli ile İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 377 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderildi.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Bu kapsamda İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki 270 Afganistanlı kaçak göçmen, otobüslere bindirilip, İstanbul'a gönderildi. Kaçak göçmenler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan charter uçağıyla Kabil'e gönderildi. Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındaki 270 Afgan, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nden 62 ve Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'nden de 45 olmak üzere toplam 377 Afgan ülkesine gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, geri gönderme merkezlerinde bugün itibarıyla 86 farklı uyruktan 12 bin 975 yabancı gözetim altında bulunuyor. Yabancılardan 8 bin 535'i Afganistan, 1918'i Pakistan, 1687'si Suriye ve 835'i ise diğer uyruklardan oluşuyor. 27 Ocak 2022'de Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren toplam 12 bin 899 Afganistan uyruklu, ülkesine gönderildi. Yılbaşından bu yana toplam 4 bin 806 Pakistan uyruklunun ülkesine dönüşü sağlandı. Afganistan ve Pakistanlıların yanı sıra 9 bin 57'si farklı uyruklar olmak üzere toplam 26 bin 762 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Geçen yılın aynı döneminde ise ülkelerine gönderilen göçmen sayısı, 16 bin 599 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısında ise yüzde 62 artış sağlandı.

AFGAN 377 KAÇAK GÖÇMEN, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
AFGAN 377 KAÇAK GÖÇMEN, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
AFGAN 377 KAÇAK GÖÇMEN, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
AFGAN 377 KAÇAK GÖÇMEN, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

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Kaynak: DHA

Afganistan, İstanbul, Edirne, Tuzla, Güncel, Son Dakika

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