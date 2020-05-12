Afgan aile 9 yıldır yatağa mahkum olan çocukları için yardım bekliyor - Son Dakika

Afgan aile 9 yıldır yatağa mahkum olan çocukları için yardım bekliyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Afgan aile 9 yıldır yatağa mahkum olan çocukları için yardım bekliyor.

Ghaffour ve Cemile Taheri çifti 5 yıl önce Türkiye'ye gelerek Sivas'ta Selçuklu Mahallesi Şahin Sokakta müstakil bir eve yerleştiler. Bir umutla doğuştan felç olan 9 yaşındaki çocuklarını Rahman Taheri'yi tedavi ettirebilmek için Türkiye'ye gelen aile birçok doktora gitse de çaresini bulamadı. Zihinsel, görme ve kas iskelet sisteminde sorun olan 9 yaşındaki Rahman Taheri yemek yiyemiyor, burnunu takılan bir aparatla mama verilerek besleniyor.Maddi durumu kötü olan umutlu aile yatağa mahkum olan çok sevdikleri çocuklarının iyileşmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Yemek yiyemiyor, mama ile besleniyor

Baba Ghaffour Taheri çocuğunun doğuştan felç olduğunu belirterek, "Doğuştan böyle hasta. Kayseri ve Samsun'da bulunan hastaneler gittik tedavi ettiremedik. Samsun'da hastaneye gittik, kafadan ameliyat olacak dediler ama çok para istiyorlar. Ameliyat olsa bir ihtimal düzelebilir. Devlet mama veriyor. Mamayı burnundan kullanıyor. Yemek yiyemiyor. Sadece mama yiyor. Felç hastalığı var. El ayak hepsi felç" dedi.

Afgan aileye ellerinden geldiğince yardım eden gönüllü iki arkadaş Ali Nar ve Hasan Çöpür, yetkililere seslenerek aileye yardım elinin uzatılmasını istedi.