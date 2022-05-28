Afgan aile, cenazeleri alan olmazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek

AKSARAY'da, eşi Gol Bibi Sultani'yi (27) bıçaklayarak, kızları Meryem (4) ile Merveh'i (3) balkondan atarak öldüren, kendini de boşluğa bırakıp intihara kalkıştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Afganistan uyruklu Mohammed Hossein Sultani'nin (35) otopsi işlemleri tamamlandı. Afgan aile, 15 gün içinde cenazeleri alınmazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Olay, 25 Mayıs günü saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ailesiyle Aksaray'daki akrabalarının yanına gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani'yi 6 yerinden bıçaklayarak, yataklarındaki kızları Meryem (4) ve Merveh'i (3) de balkondan atarak öldürdü. Mohammed Hossein Sultani ardından kendisini balkondan boşluğa bıraktı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mohammed Hossein Sultani de önceki gün yaşamını yitirdi.

AFGANİSTAN'A DÖNMEK İSTEDİKÇE ŞİDDET GÖRMÜŞGol Bibi Sultani'nin eşine sıklıkla ülkesine geri dönmek isteğini söylediği, bu nedenle çıkan tartışmalarda şiddet gördüğü öne sürüldü. Olaydan bir süre önce, Gol Bibi Sultani'nin şiddet görünce evi terk ettiği, eşinin kayıp başvurusuyla polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Olay gecesi de Gol Bibi'nin kızlarıyla ülkesine dönmek istediğini söylemesiyle tartışma çıktığı bildirildi.

Otopsileri tamamlanan Mohammed Hossein Sultani, Gol Bibi Sultani ile kızlarının cenazeleri Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morgunda bekletiliyor. Yakınları, cenazeleri 15 gün içinde almazsa Afgan aile cumhuriyet savcılığının talimatıyla belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedilecek. Cenazelerin alınması için şu ana kadar başvuruda bulunulmadığı bildirildi.