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Afgan ailelere insani yardım - Son Dakika

Afgan ailelere insani yardım

31.08.2021 19:30
Afgan ailelere insani yardım, System.String[]

Afganistan'da yaşanan son gelişmelerden en fazla siviller etkilendi.

Afganistan'da yaşanan son gelişmelerden en fazla siviller etkilendi. Yıllardır savaş içerisinde olan Afganistan'da insani yardıma muhtaç kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da 25 yıldır bölgede acil yardım, insani yardım, yetim, Ramazan ve Kurban çalışmaları gerçekleştiriyor.

Afgan ailelere insani yardım

"İhtiyaç tespitlerimiz sürüyor"

Vakfın bölgedeki çalışmaları yürüten İHH Kabil Ofis Sorumlusu Mücahit Kılıç, "İHH olarak yardım çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Buradaki ihtiyaç tespitlerimiz sürüyor. Tespitlerimizin tamamlanmasının ardından insani yardım çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Kılıç, "Ekiplerimizin hali hazırda kumanya temini ve paketleme işlemleri devam ediyor. İkinci etapta 800 aileye daha kumanya dağıtımı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kriz bitene dek

İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bölgedeki kriz bitene kadar, mağduriyet sona erene dek çalışmalarına devam edecek.

Afgan ailelere insani yardım

Afganistan, Savaş, 112, İHH, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Afgan ailelere insani yardım - Son Dakika Magazin


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