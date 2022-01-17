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AFGAN AİLENİN EVİ YANDI, ÇOCUKLARA KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ TAKAN İTFAİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika

AFGAN AİLENİN EVİ YANDI, ÇOCUKLARA KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ TAKAN İTFAİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

17.01.2022 12:25

ERZURUM'da, sabaha karşı Afgan ailenin evinde yangın çıktı.

ERZURUM'da, sabaha karşı Afgan ailenin evinde yangın çıktı. Ambulans gelene kadar 3 kız çocuğuna kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci Yücel Küçük, dumandan etkilenip kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Küçük, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanelik olan anne ve çocuklarının hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Gece yakılan soba nedeniyle başladığı sanılan yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, pencereden girdikleri evde dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara taktı. Bir süre sonra Küçük, fenalaşırken mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yücel Küçük'ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Roghayyeh Alavi'nin entübe edildiği, çocuklarının bilincinin açık olduğu, 4'ünün de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar meydana geldiği öğrenildi.

AFGAN AİLENİN EVİ YANDI, ÇOCUKLARA KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ TAKAN İTFAİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
AFGAN AİLENİN EVİ YANDI, ÇOCUKLARA KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ TAKAN İTFAİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
AFGAN AİLENİN EVİ YANDI, ÇOCUKLARA KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ TAKAN İTFAİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

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Kalp Krizi, Erzurum, Yangın, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFGAN AİLENİN EVİ YANDI, ÇOCUKLARA KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ TAKAN İTFAİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFGAN AİLENİN EVİ YANDI, ÇOCUKLARA KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ TAKAN İTFAİYECİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika
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