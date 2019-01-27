Son Dakika Haberleri: Afgan Aileyi Yangından Kurtaran Gazete Dağıtıcısına Plaket

Afgan Aileyi Yangından Kurtaran Gazete Dağıtıcısına Plaket

1 saat önce

Tokat'ta evleri yanan Afgan aileyi kurtaran gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt'a, AK Parti İl Başkanı Metin Polat tarafından plaket verildi.

Afgan Aileyi Yangından Kurtaran Gazete Dağıtıcısına Plaket, System.String[]
Tokat'ta evleri yanan Afgan aileyi kurtaran gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt'a, AK Parti İl Başkanı Metin Polat tarafından plaket verildi.

Polat, evinde ziyaret edip olay anı hakkında bilgi aldığı Özyurt'u, davranışından dolayı plaketle ödüllendirdi.

Burada konuşan Polat, askeri, kolluk görevlisinin yanı sıra temizlik işçisinden esnafına, doktorundan öğretmenine kadar her kesiminden "kahraman çıkaran" bir toprakta olduklarını belirtti.

"Bu kahramanlıkların büyük bir örneğini, son olarak gazete dağıtıcısı kardeşimiz Tokat'ta verdi." diyen Polat, şunları kaydetti:

"Kendisi, ilimizde sığınmacı olarak bulunan bir ailemizin evinde çıkan yangını fark edip, metrelerce yüksekten bırakılan çocukları burnunu bile kanatmadan tutarak hayata kazandırdı. İnsanlık adına sembol olabilecek çapta ortaya konan bu işin kalıcı olması, üzerine tekrar düşünülmesi için daha önceden de tanıdığımız Remzi Özyurt'a ufak bir hediye hazırlattık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, hayat kurtarmaya vesile olan o güzel yüreğini selamlıyorum."

Olay

Tokat'ta 23 Ocak'ta, yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi'nde Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını görmüş, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdikten sonra aileyi uyandırmıştı.

Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak yangın yerinden uzaklaştırmıştı. Polis ve itfaiye ekiplerince Muhammed ve eşi Merziye Norazi'nin evden çıkarılmasının ardından yangın söndürülmüştü.

Evi yanan aile, Vali Ozan Balcı'nın talimatıyla öğretmenevine yerleştirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Metin Polat, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı Bileklerini Kesen Genç, Gazetecileri Görünce "Bileklerimi Kestiler" Diye Bağırdı

Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Antalya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:53:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afgan Aileyi Yangından Kurtaran Gazete Dağıtıcısına Plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]