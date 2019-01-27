Afgan Aileyi Yangından Kurtaran Gazete Dağıtıcısına Plaket

Tokat
'ta evleri yanan Afgan aileyi kurtaran gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt'a, AK Parti İl Başkanı Metin Polat
tarafından plaket verildi.
Polat, evinde ziyaret edip olay anı hakkında bilgi aldığı Özyurt'u, davranışından dolayı plaketle ödüllendirdi.
Burada konuşan Polat, askeri, kolluk görevlisinin yanı sıra temizlik işçisinden esnafına, doktorundan öğretmenine kadar her kesiminden "kahraman çıkaran" bir toprakta olduklarını belirtti.
"Bu kahramanlıkların büyük bir örneğini, son olarak gazete dağıtıcısı kardeşimiz Tokat'ta verdi." diyen Polat, şunları kaydetti:
"Kendisi, ilimizde sığınmacı olarak bulunan bir ailemizin evinde çıkan yangını fark edip, metrelerce yüksekten bırakılan çocukları burnunu bile kanatmadan tutarak hayata kazandırdı. İnsanlık adına sembol olabilecek çapta ortaya konan bu işin kalıcı olması, üzerine tekrar düşünülmesi için daha önceden de tanıdığımız Remzi Özyurt'a ufak bir hediye hazırlattık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, hayat kurtarmaya vesile olan o güzel yüreğini selamlıyorum."
Olay
Tokat'ta 23 Ocak'ta, yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi'nde Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını görmüş, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdikten sonra aileyi uyandırmıştı.
Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak yangın yerinden uzaklaştırmıştı. Polis
ve itfaiye ekiplerince Muhammed ve eşi Merziye Norazi'nin evden çıkarılmasının ardından yangın söndürülmüştü.
Evi yanan aile, Vali Ozan Balcı
'nın talimatıyla öğretmenevine yerleştirilmişti.