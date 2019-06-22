Son Dakika Haberleri: Afgan aileyi yangından polis kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Afgan aileyi yangından polis kurtardı

55 dakika önce

Ankara'da 6 kişilik Afgan aileyi, evlerindeki yangından polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Ankara'da 6 kişilik Afgan aileyi, evlerindeki yangından polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ Atıfbey Mahallesi 783'üncü sokakta 2 katlı boş gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Altındağ Polis Merkez Amirliğindeki görevli polislere bildirdi.
Yükselen alevler elektrik tellerine oradan da çevredeki 2 gecekonduya sıçradı.
Evlerden birinde yaşayan 6 kişilik Afgan aile polis ve bir vatandaşın yardımıyla yangından son anda kurtarıldı.
Mahalle sakinleri de Afgan ailenin yaşadığı gecekondunun çatısındaki yangını kovalarla söndürdü.
Olay yerine gelen itfaiye itfaiye ekipleri, alevlerin sıçradığı diğer evlerde soğutma çalışması yaptı.
Afgan aileyi yangından polis kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:39 Kaynak: AA
Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldılar Lüks aracın 55 bin lira değerindeki farlarını çaldılar! Çıktığı pencerede, boğazına bıçak dayayıp intihara kalkıştı! 40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 06:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afgan aileyi yangından polis kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]